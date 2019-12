El procurador público del Poder Judicial, Marco Palomino Valencia, remitió esta tarde la solicitud de aclaración al Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la sentencia de hábeas corpus que excarceló a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujirmori.

“Se está pidiendo la aclaración de la sentencia que por mayoría decretó la nulidad de la sentencia de la justicia ordinaria. Los argumentos son varios, pero dentro de los que les puedo comentar está que no se puede hacer sentencia por mayoría si es que los argumentos son contradictorios”, dijo a su salida del TC.

El documento enviado oficialmente plantea un “recurso de aclaración” para solicitar que se subsanen errores materiales de la sentencia del TC y plantea que se realice una nueva votación sobre el hábeas corpus que favoreció a la excandidata presidencial.

“El voto de Ramos critica de forma clara el voto de Blume y Sardón. No solo no los comparte, sino que los critica, dice “no estoy de acuerdo” porque lo que han hecho es revisar nuevamente el proceso como si fuera una cuarta instancia por sobre la Corte Suprema”, agregó.

Palomino Valencia explicó que tal y como está el fallo no puede aplicarse pues no se ha logrado una decisión por mayoría. “Hay suficientes elementos para que esa sentencia sea revisada y sea aclarada pues carece de validez y eficacia [...] No se puede sostener una sentencia que no cumpla con los requisitos y que mantenga vigencia. Hay antecedentes, como el caso que el propio TC voto en el caso Frontón que también está en nuestro escrito”, agregó.

El procurador del PJ precisó que el Tribunal Constitucional cuenta con un plazo de dos días para presentar la aclaración solicitada.

“La aclaración la tienen que hacer los que firmaron la sentencia por mayoría, solo ellos cuatro, ellos tiene que resolver. Según la ley tiene dos días, esperemos que cumpla los tiempos”, afirmó.