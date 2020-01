Keiko Fujimori se pronunció a pocos días de la decisión del juez Víctor Zuñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra.

A través de un video en Facebook, la líder de Fuerza Popular dijo estar pasando un momento complicado ante la posibilidad de volver a prisión.

“Me es muy difícil explicar con palabras lo que he sentido durante todas estas semanas, después de más de 60 horas de audiencias de este nuevo pedido de prisión preventiva; trato de ser fuerte sobretodo por mis hijas, ya se imaginarán la angustia que siento de solo pensar que ellas tengan que volver a pasar por lo mismo”, señaló Keiko Fujimori.

“A ustedes les consta cuando mi padre renunció desde Japón, me quedé aquí en nuestro país para enfrentar y dar la cara”, agregó.

Según la excandidata presidencial, no se cumplen los requisitos para que se declare fundado el pedido del Ministerio Público: “No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni le he pedido a nadie que lo haga”.

Asimismo, Keiko Fujimori criticó al fiscal José Domingo Pérez: “No termino de entender por qué esta fijación del Ministerio Público en mi contra”.

