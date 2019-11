La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió a la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien dijo ante la fiscalía que ella sabía que la empresa Odebrecht hizo aportes a su campaña presidencial en el 2011 y que, en el 2018, ella le comentó que entabló contacto con el exjuez supremo César Hinostroza.

En la publicación, la excandidata presidencial reitera que no recibió ningún aporte de Odebrecht y que no se reunió con el exmagistrado César Hinostroza, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Es increíble que con una declaración contradictoria y absurda, filtrada ilegalmente, se pretendan reiterar las mentiras de la Fiscalía: Jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odebrecht. Jaime Yoshiyama y los ejecutivos de esa empresa ya lo han confirmado. El mismo Jorge Yoshiyama confirmó que el aporte que le dio su tío provenía de empresarios nacionales”, expresó.

“Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado”, agregó.

En una declaración que hizo el 4 de noviembre último, Jorge Yoshiyama aseguró que su tío y la lideresa de Fuerza Popular, en el 2015, le informaron que sabían que Odebrecht había aportado a la campaña presidencial del 2011, información que ambos le pidieron que oculte ante las investigaciones fiscales.

“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, detalló el investigado ante la fiscal adjunta Carmen Caro.

Keiko Fujimori afirmó que Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular, brindó información falsa en su declaración “para darle gusto a los fiscales”. En ese sentido, consideró que se trataría de otro “caso de presión y extorsión”.

“Reitero una vez más que es falso que yo haya contactado alguna vez al juez Hinostroza. Jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido favor alguno. Nunca fui gobierno ni manejé presupuestos, pero ya llevo más de un año presa sin acusación ni sentencia para ser investigada”, añadió.

Keiko Fujimori sostuvo que el fiscal José Domingo Pérez ocultó esta declaración a las partes. “Los que defienden la ley no pueden violarla para cumplir con sus perversos objetivos. Y esto no puede suceder a la vista de todos sin que nadie mueva un dedo. Todo esto debe ser esclarecido en un proceso judicial y no utilizado para prolongar una prisión preventiva tan injusta y arbitraria”.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorice la inclusión de la declaración completa del también investigado Jorge Yoshiyama en el expediente de la investigación preparatoria por presunto lavado de activos relacionado a los aportes a la campaña de Fuerza Popular.