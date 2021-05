Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, se defendió por la frase “he tenido que venir hasta aquí” durante el debate con su contrincante Pedro Castillo, de Perú Libre.

Como se sabe, dicha frase le valió a Keiko lo abucheos de la población en Chota y una ola de críticas en las redes sociales.

En declaraciones a RPP, sostuvo que se sacó de contexto su comentario y explicó que se refería a lo complicada que fue su llegada hasta Chota, pues tuvo que viajar más de 11 horas debido a un derrumbe registrado en la carretera.

“Ayer nos encontrábamos en Jaén y la ruta de Jaén a Chota normalmente son 4 horas y a medianoche nos avisaron que hubo un derrumbe y que la carretera estaba cerrada”, sostuvo.

“A las 12:30 hemos partido y nos hemos demorado 11 horas para poder cumplir con el compromiso de poder hacer el debate y, si a eso le sumamos todas las trabas que en el camino se fueron presentando, yo me he referido a eso. He estado en Chota en reiteradas oportunidades y para mí es un gusto y un placer poder estar acá”, agregó.

