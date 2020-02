Desde el Penal Anexo de Mujeres del Chorrillos, Keiko Fujimori se pronunció sobre el allanamiento al local de Fuerza Popular ubicado en jirón Colón.

A través de su cuenta de Twitter, Keiko Fujimori calificó tal acto como un abuso. Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. “Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo”.

Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 3, 2020

Keiko Fujimori también se refirió al fiscal José Domingo Pérez, del quien dijo lo siguiente: “Esto no sólo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos”.

No vamos a caer en el juego de quienes quieren alejarnos de los verdaderos intereses del país. Fuerza Popular va a cumplir con su responsabilidad en el Congreso y también continuará con su trabajo político rumbo al 2021. (3/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 3, 2020

En un tercer tuit, Keiko Fujimori dejó en claro lo que hará su partido en el Congreso de la República.

“No vamos a caer en el juego de quienes quieren alejarnos de los verdaderos intereses del país. Fuerza Popular va a cumplir con su responsabilidad en el Congreso y también continuará con su trabajo político rumbo al 2021”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira

TE PUEDE INTERESAR