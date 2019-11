La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió hoy la mejor noticia de su vida: quedará en libertad, luego de una decisión tomada por el Tribunal Constitucional tras presentarse un habeas corpus.

Keiko Fujimori estará gozando de su libertad a más tardar mañana y es su esposo Mark Vito, el más feliz con esta noticia.

Mark Vito dio entrevista a varios medios que se apostaron en los exteriores del Penal de Santa Mónica

Una de las preguntas fue si Keiko Fujimori volvería a la política y si participaría en estas próximas elecciones al Congreso y a la presidencia.

“¿Keiko Fujimori va a continuar su vida política o se va a tomar un tiempo de descanso?”, fue la interrogante que le hicieron.

Pero Mark Vito respondió así: “esa pregunta, con mucho respeto, no me corresponde, sería una pregunta para ella, no me corresponde”.

mark vito