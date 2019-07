Kenji Fujimori luego que el Congreso rechazara su reincorporación: "He aprendido a vivir en el mercado"

Tras el rechazo del pedido de reincorporación del congresista, Kenji Fujimori, suspendido desde junio del 2018, este se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Kenji Fujimori compartió sus últimos pensamientos donde dejó en claro que prefiere su nueva vida como vendedor en el Mercado de Frutas que en una curúl en el Congreso de la República. Sin embargo, agradeció a su bancada y demás congresistas que habrían votado a favor de su regreso.

"Pero debo decir que no habría aceptado un sueldo, ni asesores, ni despacho, ni oficina. Cuando me enteré de que se debatía mi reincorporación al Congreso sentí una profunda tristeza y nostalgia anticipada de lo que hoy hago". escribió Kenji Fujimori.

Seguidamente, el hijo de Alberto Fujimori se mostró orgulloso de como ahora se haga la vida. "Continuaré, como he venido haciendo, ganándome el pan todos los días con mi trabajo, como todos los peruanos en el mercado o donde Dios disponga (...) He aprendido a vivir en el mercado. He vendido huevos, café de la Selva central, fruta, pintura para barcos, blue jeans, camisas, comida para perros, filtros de agua potable, tortas de chocolate, empanadas, cosméticos en una red digital de mercadeo, como muchos millenials que se pagan la universidad".

Sin embargo, Kenji Fujimori finalizó estos pensamientos, asegurando que no es su culpa del legado que carga.

"Pero soy, quiera o no, el heredero de un legado, No escogí mi destino. Soy el hijo de Alberto Fujimori. Hago lo que hago por la libertad del Perú de las cadenas que lo atan a una clase política mezquina, sin inspiración y sin grandeza".