Monique Pardo quiere entrar de todas maneras al Congreso. La exvedette, de 63 años, no toma en broma sus aspiraciones políticas y hasta tiene una agenda de propuestas legislativas que quieres impulsar desde su soñado curul.

Devota del Señor de los Milagros, ella ruega al Santísimo que pueda conseguir los votos suficientes en las próximas elecciones del 2020. Si tiene o no un partido político, ella guarda el secreto bajo siete llaves.

“Yo voy a entrar a guerrear, no a que me manoseen las piernas (...) Estoy tomando una decisión difícil cuando ser político da asco”; sostuvo a Reporte Semanal.

A Monique Pardo siempre se le recordará por su escandaloso beso con el expremier Javier Valle Riestra. Sin embargo, ahora dejó al aire algunos detalles de su encuentro con otra figura del Apra, el expresidente Alan García.

“Quien me impresionó en su primer gobierno, yo lo conocí, me atraía físicamente. Lo conocí en Trujillo a Alan García. Yo no cuento lo demás y si es que hay demás”

“¿Estás dejando abierta la posibilidad con un posible affaire con Alan García?”, insistió el reportero de Latina, a lo que ella respondió:

“Yo no caigo tan bajo, como tanta gente indigna que sale a hablar de sus amigos (...) No es tu problema (si pasó o no pasó)”

Venezolanos en Perú

“Pienso que está mal regulada. No hay ningún interés en Migraciones. Las autoridades no están haciendo las cosas correctamente. Cuando nuestra gente se ha ido al extranjero no ha ido a prostituirse, han ido a trapear piso, a ser servidumbre, pero honradamente. ¿Eso es ser xenófobo? Cuántos se los han llevado a su casa (a los venezolanos), los han alimentado y ahora están muertos”; dijo al programa de Latina

Medidas contra violadores

“Propongo castración química para los violadores, por mí yo daría la pena de muerte. Si en países desarrollados hay pena de muerte, ¿Por qué aquí no?”; declaró sin titubear.