Lima 2019: Recuerdan cuando Fuerza Popular y el Apra se opusieron a los Juegos Panamericanos

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inauguraron el viernes en el Estadio Nacional con un impresionante espectáculo que demostró toda la cultura peruana.

Tras la inauguración, se recordó que los Juegos Panamericanos Lima 2019 no hubieran sucedido si el Congreso de la República impedía su realización en el año 2017.

En ese momento, el congresista Javier Velásquez Quesquén, del Apra, presentó un proyecto ley, con el apoyo de su partido y de Fuerza Popular, para derogar los decretos legislativos sobre Lima 2019 y cancelar su realización ante lo sucedido en el norte por el Niño Costero.

Asimismo, la congresista Luz Salgado señaló en su momento que los Juegos Panamericanos llegaban "hasta aquí nomás".

Según la legisladora de Fuerza Popular, se tenía que destinar ese dinero a la reconstrucción del norte.

"Lo entiendo por los deportistas, frente a una emergencia tan grande yo personalmente creo que deberíamos decir hasta aquí nomás”, dijo Luz Salgado en ese momento.

Por su parte, Mauricio Mulder indicó que los Juegos Panamericanos no servían para nada. "Estamos en contra de los Panamericanos ya desde el año pasado (...) dijimos 'la plata que se la están gastando es un tema que no tiene ninguna importancia y no va a significar nada para el desarrollo del país", señaló ante el proyecto de su colega.

"No es que vayan a construir un Estadio Nacional, son pequeñas cosas que yo no sé cómo pueden costar esa 'burrada' de plata, estamos botando la plata, los Panamericanos no sirven para nada", agregó.

Sin embargo, congresistas de estas bancadas aparecieron anoche en el Estadio Nacional para ver la inauguración y lo compartieron en redes sociales.