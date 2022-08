El candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que no firmó el pacto ético el día de ayer debido a que a dicho evento asistieron muchas personas “corruptas”.

Las declaraciones del también excandidato presidencial se dieron durante un evento de campaña junto a empresarios del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.

“¿Por qué no firmó el pacto ético? Porque hubo mucho corrupto empezando por el Jurado [Nacional de Elecciones]. No lo cumple nadie [el pacto ético] yo no voy a perder mi tiempo con personas como Jorge Luis Salas Arenas y Piero Corvetto”, manifestó.

En otro momento, López Aliaga dijo que su rival Daniel Urresti, quien postula por Podemos Perú, comete un delito al postular a un cargo para el que no estaría preparado.

El último miércoles, diez partidos políticos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 firmaron este 17 de agosto el Pacto Ético Electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), documento que establece compromisos para promover una contienda democrática y de respeto mutuo.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú, en el distrito de San Isidro, con la participación del JNE y representantes de los otros organismos electorales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Reniec.

Entre los que no firmaron están los partidos Renovación Popular ni Frente de la Esperanza.

El Pacto Ético Electoral incluye 23 compromisos que fueron aprobados por las organizaciones políticas en sucesivas reuniones con el JNE, los cuales están referidos al respeto a la integridad del proceso electoral, el rechazo a la violencia política y la discriminación; así como a la participación de los candidatos en los debates establecidos por el JNE, entre otros importantes aspectos que buscan mejorar las condiciones de la campaña electoral.

