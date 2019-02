​Lourdes Flores Nano: difunden audio de conversación con aspirante a colaborador eficaz sobre aportes a campaña

Un audio de una conversación de Lourdes Flores Nano, lideresa del PPC, con el aspirante a colaborador eficaz Horacio Cánepa, se puede escuchar que no niega los presuntos aportes de Odebrecht.

JORGE BARATA

Es así que Panorama hizo público parte de un audio de 12 minutos en el que Lourdes Flores Nano, excandidata presidencial por el PPC, se muestra interesada por saber cuál será la declaración de Jorge Barata: "Sí, pues, ahora Barata yo creo ya, ya Barata tampoco puede variar tanto su versión, ¿no? Porque...".

A esto, Horacio Cánepa le recuerda que Barata no puede variar su versión con lo que este considera ilícito, mas sí podría hacerlo con aquellos aportes que no serían considerados como dinero ilícito: "Sí, pues, vamos a ver. Todo dependerá pues qué cosa le pregunten, qué cosa quiera decir, o sea no...", responde Lourdes Flores Nano, a lo que el aspirante a colaborador eficaz sostiene que si se verifica la información deben mantenerse alerta: "Claro, no digamos este... digamos tú tienes, tú has cruzado información en el sentido de que efectivamente ese señor [ininteligible]", se le escucha decir a la lideresa del PPC.

RAYMUNDO SERRA

Según Panorama, Lourdes Flores Nano buscó a Raymundo Serra en los últimos meses del año 2017, e incluso esta quería que el aspirante a colaborador eficaz contactara con este.

Además, Cánepa le dice a Flores Nano que debe tener las "cosas claras" con respecto a los aportes económicos que no serían considerados como delito: "Ya, yo honestamente no, no tengo esa información tampoco no, no, o sea si vamos a ver el orden ni me acuerdo ni puedo reconstruir tampoco, ¿no?", responde la excandidata presidencial y sostiene: "Sí pues, ni siquiera, no siquiera cifras te digo ah, no, no, no tengo claro eso para nada", sostiene Lourdes Flores Nano.

Este es el audio de la conversación entre Lourdes Flores Nano y Horacio Cánepa

