La integrante de la Comisión Permanente del disuelto Congreso, Luz Salgado, lamentó que la Policía Nacional disponga de las llaves de las instalaciones del Congreso, lo cual le impedirá este año recibir a la Procesión del Señor de los Milagros.

Aseguró que aunque no podrá abrir las puertas del Congreso, saludará a la santa imagen del ‘Cristo Moreno’ desde un balcón.

“Los real es que la Policía, ha tomado el congreso. Las llaves lo tiene la policía Nacional. A mi me duele porque todos los años he recibido la procesión del Señor de los Milagros y que ahora me diga que no voy a poder abrir las puertas, yo voy a tener que salir aunque sea al balcón. Al señor de los Milagros nunca el Congreso le ha cerrado las puertas, yo soy católica, cristiana, yo quiero recibir al Señor de los Milagros y lo haré aunque sea del balcón”, dijo a la prensa.

En otro momento, “denunció” que le cortaron el cable en la oficina que ocupa aún. “No sé si a las otras oficinas le han cortado"

Sobre la disolución del Congreso, cuestionó que ahora sea el Ejecutivo el que tenga que aprobar el Presupuesto de la República para el próximo año.

“Ahora el presupuesto que tenía que analizar el Congreso de la República, ahora lo tendrá que promulgar el propio Ejecutivo y ellos van a utilizar el presupuesto de los diferentes ministerios sin ningún control, sin ninguna aprobación del Pleno del Congreso”; comentó.