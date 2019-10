La parlamentaria Luz Salgado (Fuerza Popular) logró ingresar al Congreso de la República luego de que - según ella - fuera agredida verbal y físicamente por algunas personas en los alrededores del Palacio Legislativo.

Como se sabe, la fujimorista es miembro de la Comisión Permanente, por lo que aún debe ejercer funciones tras la disolución del Congreso por Martín Vizcarra.

“Si Vizcarra dice que la Comisión Permanente va a funcionar, ¿entonces por qué no da facilidades? entonces ese es un golpe de Estado, un atentando contra todos los congresistas. Me he tenido que pelear y he sido agredida verbalmente porque la Policía no me dejaba entrar”, dijo a la prensa.

Acusó también a la policía de no actuar frente a aquellas personas que, supuestamente, estarían agrediendo a funcionarios del Congreso. “Sacan a nuestros empleados, sacan a los funcionarios del Congreso, y no sacan a los que están agrediendo verbalmente y físicamente a los congresistas”, comentó.

De otro lado, dijo que “ha habido un atentado contra el Congreso” puesto que - en su opinión - “la linea de sucesión es con Mercedes Araoz”:

“Vizcarra tiene capturado el diario el Peruano. Ayer han sacado una edición expres con una resolución que no es válida porque el no ha tenido el aval de ningún Gabinete. Es una decisión unilateral. Los supuestos demócratas que tanto criticaron el 5 de abril del 92 ya tienen su día con lo que pasó ayer”.