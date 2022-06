La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, calificó la difusión de un audio suyo hablando sobre la vacancia de Pedro Castillo y la convocatoria de elecciones como un intento para desviar la atención del “audio bomba” de Zamir Villaverde y una supuesta entrega de dinero a Juan Silva.

Alva convocó a una conferencia de prensa para aludir a la difusión, por redes sociales, de una grabación en la que asegura que, si Pedro Castillo es retirado del cargo, el actual Parlamento “no tiene que desaparecer”, y que se puede promover una campaña para difundir la interpretación de constitucionalistas a favor de que las elecciones sean solo presidenciales y no generales.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, porque hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, comentó.

“Después del audio de ayer, un audio bomba de corrupción donde dicen que le han dado 100 mil soles al exministro Silva, sale hoy un audio mío donde estoy explicando lo que dice el artículo 115 de la Constitución. Ustedes analizarán el por qué. Este tema para mí definitivamente quieren desviar la atención”, agregó la presidenta del Parlamento.

María del Carmen Alva señaló que, en la grabación que sería de los meses de setiembre u octubre del 2021, ella solo explicó lo que dice la Constitución y las consultas que hizo a la comisión presidida por Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

“Recuerdo que nos reunimos y que me alcanzaron informes de constitucionalistas Domingo García Belaunde y otros, en los que se señalaban que eran solo presidenciales. Eso definitivamente es lo que interpretan de acuerdo a la Constitución. Cualquier otro tema que sea elecciones generales es un tema de reforma constitucional, de tomar un acuerdo dentro del Congreso y recortar el mandato para todos”, comentó.

La titular del Poder Legislativo concluyó asegurando que ella ha expresado en varias oportunidades que “si para que tenga que salir Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos todos”.

Audio de María del Carmen Alva

La grabación difundida por Eloy Marchán, de ‘Hildebrandt en sus trece’, muestra a María del Carmen Alva asegurando que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que las elecciones en caso proceda una vacancia de Pedro Castillo serán solo presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, indicó en la grabación.

María del Carmen Alva en audio filtrado:

"Domingo García Belaunde ha dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe. Nosotros no tenemos que desaparecer. Lo hemos hablado con Echaíz, con Tudela, con Juárez"https://t.co/wV1N3zzuoL — Eloy Marchán (@eloymarchan) June 3, 2022

“Nosotros hacemos la campaña, que salga García Belaunde, que ha lo ha dicho, Fernán Altuve, plin plin, todos los constitucionalistas, Natale Amprimo, y tranquilo [...] Eso lo hemos hablado con la Comisión de Constitución, lo hemos hablado con Echaíz, con Tudela, con Juárez, todos todos, con Nano, todos”, agrega Alva.