La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que el motivo de la alta desaprobación de su institución se debe a que no cuentan con los 87 votos necesarios para vacar al presidente Pedro Castillo.

En diálogo con Canal N, descartó haber estado a favor de los dos procesos de vacancia que se promovieron durante este primer año de gestión y, pese a que dijo que actualmente sí está a favor de que se vaque a Castillo Terrones, precisó que considera que lo más viable es una suspensión al jefe de Estado.

“Yo no apoyo las mociones de vacancia. Nunca he votado a favor de la vacancia, yo nunca he opinado sobre la vacancia, me he cuidado mucho de ser objetiva”, dijo.

“En las dos vacancias no he estado de acuerdo, porque no tenían consenso y ellos lo saben, causó malestar tuve una conversación con mi vicepresidenta en ese momento [Patricia Chirinos], porque era algo que no lo sabía su vocero ni su bancada”, expresó.

“El Congreso siempre tiene baja aprobación, creo que la desaprobación es porque no tenemos los 87 votos para vacar al presidente y no los vamos a tener. [¿Actualmente está a favor de la vacancia?] Hoy en día por supuesto que sí, pero no los vamos a tener [los votos] por las bancadas de izquierda que se inmolan por el presidente y lo harán hasta el final. Por el camino de la vacancia sinceramente no creo que se logre. El camino es la suspensión”, aseveró.

Cabe indicar que los dos procesos de vacancia promovidos en contra de Castillo no alcanzaron los votos suficientes para poder ser aprobados.

La gestión de Alva Prieta finaliza este martes, luego de que el Congreso elija a la nueva Mesa Directiva. Actualmente se han presentado cuatro listas diferentes.