La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, cuestionó que el Gobierno haya dispuesto que el Perú reestablezca relaciones internacionales con la República Árabe Saharaui Democrática, el cual es un Estado que cuenta con un reconocimiento limitado.

Durante la sesión de este lunes, en la que se presentó el canciller César Landa, Alva Prieto dijo que el mencionado país solamente estaba constituido por “40 carpas” que ocupaban el territorio de Argelia, por lo que no se justificaba que el Perú establezca relaciones con ese país.

“La Cancillería no esta pintada, la Cancillería es la que da los lineamientos, porque el presidente no es que sepa de derecho internacional y todos sabemos que la Republica Saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia y que no está reconocida por Naciones Unidas y que de los 24 países árabes solo es reconocido por uno, no lo reconoce nadie”, manifestó.

“¿Cuál es la razón por la que el Perú reconozca las 40 carpas en un territorio? Porque sabemos de gente que ha estado ahí y ha visto las 40 carpas”, añadió.

La presencia de Landa Arroyo en el grupo de trabajo se dio para que explique los motivos por los que el Perú había establecido relaciones con la República Saharaui, entre otros temas.

En su respuesta, el titular del sector Relaciones Exteriores dijo que el Perú respeta el derecho a la libre determinación de los pueblos y está a favor de la política de “decolonización” que fomenta las Naciones Unidas, por lo que reconocía a la República Saharaui.

Cabe indicar que, durante su último viaje a los Estados Unidos, en el marco de su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, el mandatario Pedro Castillo se reunió con representante de dicho país.

