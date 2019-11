La actriz Mariella Zanetti participará en las próximas legislativas del 2020 y se presentará con el número 8 por la lista de Vamos Perú. En entrevista con Diario Ojo, la artista hizo una fuerte denuncia: contó que recibe amenazas de muerte desde que confirmó su candidatura.

“Me han amenazado de muerte, me han dicho que sigo postulando me van a matar (...) Son audios, me han insultado me han dicho de todo. Muchos son trolls que se inventan cuentas (en redes sociales) No me da miedo, soy una mujer que no le teme a nada”, detalló.

La exvedette también respondió a sus detractores, quienes le recuerdan su pasado con las tangas.

“Estamos acostumbrados a discriminar, a mí me han discriminado mucho. Es mi derecho a postular. Yo tengo fe de que voy a hacer cosas positivas. La gente debe entender que así yo haya sido vedette, eso no me descalifica para hacer un buen trabajo en el Congreso”, mencionó la artista.

Propone que congresistas ganen 3 mil soles

La integrante del recordado programa cómico “Recargados de Risa” recalcó que ella cuenta con estudios universitarios y, además, se ha especializado en Gestión Pública.

“Yo estoy limpia”, asegura cuando se le pregunta sobre sus antecedentes penales.

Y en caso de que logre una curul, la artista hizo una osada propuesta.

“A mi me parece que el congresista gana demasiado dinero, deberían ganar como un profesor, como un policía. Tres mil soles sería un buen sueldo para un congresista (...) que los mismos congresistas vean cómo se sobrevive con un sueldo así”, añadió.

Propone que deudores alimentarios sean recluidos

“Todo aquel que no cumpla con más de tres meses de pensiones, inmediatamente debería ser denunciado y ordenado su captura en 72 horas; y recluirlo en un penal sin mediar un proceso de investigación, es decir, sin mandar escritos”.