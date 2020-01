Los candidatos al Congreso Mario Bryce y Julio Arbizu realizaron un debate del diario El Comercio, el cual terminó en medio del escándalo por una bochornosa actitud del primero.

Cuando el debate ya había terminado, el candidato Mario Bryce, del partido Solidaridad Nacional, interrumpió a la periodista para entregarle jabones a Arbizu.

“Julio quiero darte un jaboncito”, le dijo Bryce. “Señor Bryce, este es un espacio serio”, aclaró la periodista.

Sin embargo, Mario Bryce insistió en pasarle los jabones, desatando la furia del candidato de Juntos por el Perú.

“Uy... voy a contestar con seriedad, esto me parece grave, esto me parece serio porque esto es racismo. Me parece importante, nosotros estamos también en contra de la discriminación, el señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes, porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días señor Bryce, usted probablemente es más sucio de la cabeza. Terrible, me parece terrible”, fue la contundente respuesta de Arbizu.

En su cuenta de Twitter, Julio Arbizu lamentó este comportamiento: “En la vida he tenido que soportar muchas muestras de discriminación por el color de mi piel. Nunca había pasado de la manera de hoy, en un debate político con un candidato de @Solidaridad_PSN. Mi indignación, mi rabia, estoy seguro, es la de millones de peruanos y peruanas”.

Por su parte, Mario Bryce aseguró que no se trató de un acto racista. “Quiero hacer público que el señor @julioarbizu hoy me lanzó una amenaza de muerte por atreverme a darle un jabón de cara, el mismo que representa para mí un símbolo de la limpieza en la política y que el aludido quiere llevar a un racismo que jamás he tenido ni tendré”.

En tanto, el diario El Comercio afirmó que “rechaza y condena enfáticamente” la actitud de Bryce.

“El objetivo de los debates que se vienen realizando en este Diario es dar a conocer a los candidatos al Parlamento y sus propuestas. Este es un espacio que no debe ser utilizado por los postulantes con fines distintos a ello y, mucho menos –como lo hizo hoy el señor Bryce- para faltar el respeto a sus adversarios políticos”.

Bryce-Arbizu