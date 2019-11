Mark Vito se resiste a ser atendido por los médicos del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) tras presentar problemas de salud.

“Yo no quiero suero, agradezco a todos por venir a ver, soy consciente de los riesgos, no quiero traslado, solo quiero a mi familia, solo quiero justicia”, se le escuchó decir a Villanella.

Hasta el lugar han llegados los excongresistas Luz Salgado y Segundo Tapia. En una de las fotografías, se puede observar a Salgado intentando convencer a Villanella de tomar la medicación.

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, cumple una huelga de hambre desde el pasado 13 de noviembre en los exteriores del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

“He venido a verlo porque me indicaron que se sentía un poco mal. Tiene diez días sin comer, solamente (tomando) agua, no está reponiendo los electrolitos, está con calambres fuertes que son propios de la pérdida de sales en el organismo; visión borrosa, con inestabilidad”, afirmó Milagros Salazar, miembro de la Comisión Permanente por Fuerza Popular, a RPP.

Según Salazar, Vito Villanella habría perdido entre ocho y diez kilos de peso. “Cuando he venido le he exhortado para que levante esta huelga de hambre o por lo menos tome electrolitos (...) que le compensen las sales que está perdiendo a través de la orina, pero él se ha negado, no ha querido”, manifestó.

Mark Vito Villanella | Fotos: Joel Alonzo

Mark Vito