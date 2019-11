Milagros Salazar, integrante de la Comisión Permanente por Fuerza Popular, señaló que en la agrupación política no se ha conversado sobre la posibilidad de acatar la huelga de hambre que anunció el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella.

“[¿Se sumarán a la huelga de hambre?] No, nosotros no hemos conversado de este tema, vengo a título personal, vengo como una ciudadana porque nos asiste el derecho -como a cualquier persona- de tener un proceso ajustado a la ley, sin intromisión de la fiscalía, de los medios, y que se valoren las pruebas y no que se valore un dicho”, afirmó a la prensa.

Milagros Salazar llegó este jueves a los exteriores del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a brindarle su apoyo a Mark Vito Villanella, quien pasó su primera noche acatando una huelga de hambre en una carpa ubicada en las afueras del centro penitenciario.

La integrante de Fuerza Popular acudió para “dale el apoyo solidario” al esposo de Keiko Fujimori y consideró que hay “elementos burdos” que evidencian que existe “persecución política” en contra de la excandidata presidencial.

“[Vengo] Para [apoyar a] la familia porque cuando alguien está privado de su libertad no solamente está privada ella sino es afectada toda la familia, su entorno y sus hijas. Hay elementos burdos donde se está evidenciando que hay una persecución política, hay un abuso de poder de parte de la fiscalía y quieren hacer una intromisión a la decisión que tiene el Tribunal Constitucional y eso no se puede permitir”, dijo.

Finalmente, consideró que el testimonio de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien declaró ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que Keiko Fujimori sabía que su campaña presidencial en el 2011 había recibido aportes de la empresa Odebrecht, debe ser corroborado.

“Todo lo que manifiestan los testigos, colaboradores, tiene que corroborarse. Aquí tiene que saberse la diferencia, una cosa es la fiscalía, otra es el Poder Judicial y otra es el Tribunal Constitucional”, precisó Salazar.