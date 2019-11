Mark Vito habló con la prensa desde los exteriores del Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos y confesó haber hablado con Keiko Fujimori tras conocer que el Tribunal Constitucional había declarado fundado pedido de hábeas corpus, por lo que saldría libre en las próximas horas.

El esposo de la lideresa de Fuerza Popular contó que fue la propia Keiko Fujimori quien lo llamó y estaba llorando con la noticia.

“Keiko me llamó también del teléfono público que tiene en el patio y ella también tiene lagrimas de felicidad y lo único que puede pensar es estar con la familia”, contó Mark Vito.

Según Mark Vito, la lideresa de Fuerza Popular le habría pedido dejar la huelga de hambre. “Ha llorado y me ha dicho: por fin vamos a poder estar en familia. Me ha pedido levantar la huelga de hambre pero yo le he dicho que no, que yo me voy a quedar aquí hasta que esté en mis brazos, porque yo quiero regresar a casa juntos para estar con mis hijas y disfrutar una cena”.

“Ojalá que Keiko salga con los brazos abiertos para darnos un gran abrazo”, añadió cuando le preguntaron sobre cómo cree que salga Keiko Fujimori.

