Mark Vito Villanella cumplió su sexto día de huelga y sigue sin consumir algún alimento. El esposo de Keiko Fujimori permanece en los exteriores del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y aunque asegura que no desistirá, reveló que su salud ha empeorado.

“En los pies no hay circulación y tengo un color morado que no tenía antes, en la piernas me dan calambres, los riñones me duelen mucho (...) estoy muy preocupado de que tenga una infección de los riñones”, indicó a RPP.

Para el empresario estadounidense, su esposa es una “presa política”, por lo que insistirá con su medida de protesta “hasta las últimas consecuencias”.

Indicó que la excongresista Milagros Salazar, quien también es enfermera, le hizo una revisión de su estado de salud.

“De ser así Keiko seguramente va a estar con nosotros muy pronto. Ojalá mañana salga de esta puerta del penal, me dé un abrazo y vayamos juntos a ver a nuestras hijas”, expresó.

El esposo de Keiko Fujimori permanece en una carpa desde el miércoles 13 de octubre rodeado de simpatizantes y carteles donde se exige justicia para la hija de Alberto Fujimori.