Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, reveló que su mayor antojo durante la huelga de hambre es una hamburguesa de Bembos.

En entrevista con el diario Trome, Mark Vito reveló que está pasando por un difícil momento porque, según él, no ha ingerido alimentos en ocho días.

“Estoy tomando agua, pero ahora tengo la lengua bien seca, los labios. Me duele la zona lumbar, los riñones. En Chorrillos, el día es caluroso y en la noche hace mucho frío, es difícil”, dijo el esposo de Keiko Fujimori.

Al ser consultado sobre sus deseos de comer -teniendo en cuenta que su carpa está ubicada frente a una fuente de soda- Mark Vito respondió que es “piña”.

Pero eso no fue todo, ya que Mark Vito confesó cuál ha sido su mayor antojo en la huelga de hambre: una hamburguesa de Bembos.

“En este momento me encantaría una Bembos. Y no cualquier hamburguesa, me encantaría una hamburguesa extrema. Pero todo este sufrimiento tiene sentido para que la gente sea consciente de la injusticia que sufre mi esposa”, contó Mark Vito.