Martha Chávez, quien postula al Congreso encabezando la lista de Fuerza Popular reveló que el expresidente Alberto Fujimori ha estado de acuerdo con esta decisión.

“El presidente Fujimori está perfectamente de acuerdo con mi participación en el número 1 de la lista”, dijo en entrevista a Perú 21.

Consultada sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori pueda tentar la presidencia en el 2021, dijo que “ojalá”.

“Decididamente está afectada, ciertamente nuestro partido está afectado porque no tenemos a nuestro líder en ejercicio, es un contratiempo sin duda. Por eso es que nos están afectando y la tienen a Keiko más de un año, pero creo que va a salir fortalecida. La prisión es como un crisol donde se consolidan y se prueban las fortalezas y Keiko lo está demostrando hasta el momento, ¿no? Yo no veo razón alguna porque no sea ella nuestra candidata en el año 2021”; dijo al referido medio.

Vacancia a Martín Vizcarra

De otro lado, dijo que Fuerza Popular no tiene ningún plan para vacar al Presidente Martín Vizcarra.

“Nosotros no hemos pensado ni tenemos un plan para ir a vacar al señor Vizcarra, para nada. Incluso hemos dicho: si él quiere adelantar elecciones, que renuncie, es lo fácil, pero no, la trampita del adelanto de elecciones era: ‘Oye, hago campaña para que la gente diga que sí me quedo yo como presidente, pero los que van son los congresistas’, para tener un Congreso sumiso”; señaló.