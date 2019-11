La excongresista Martha Chávez, quien encabeza la lista de Fuerza Popular al Congreso para las próximas elecciones del 2020 se pronunció sobre la renuncia de Carlos Tubino al partido naranja luego de que no se le permitieran participar del proceso electoral.

“Su carta es muy serena, puede uno discrepar de la decisión que él ha tomado. Yo, si comparo mi caso en el 2016, no fui considerada por decisión de la dirigencia del partido, que respeto y yo no me alejé, él ha decidido alejarse, respeto esa decisión”, afirmó en Canal N.

El domingo el integrante del Congreso disuelto Carlos Tubino anunció su renuncia irrevocable a Fuerza Popular al no permitírsele que postule a la reelección del Parlamento “para resarcir su honor”.

Martha Chávez resaltó el trabajo parlamentario realizado por Carlos Tubino desde que ingresó al Congreso en el 2016 y lo consideró como “una persona de valores”.

“Ha sido un magnífico parlamentario, es una persona de valores que creo que nadie cuestiona”, resaltó.

Agregó que son siete los integrantes del Parlamento disuelto que tentarán nuevamente el Legislativo, por recomendación de los delegados de los comités provinciales de la agrupación.

“Son siete [los que van a la reelección] en distintos distritos. Esas son las decisiones y propuestas que han alcanzado los delegados de los comités provinciales”, dijo.

En ese sentido, precisó que si alguna candidatura fuera tachada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que hasta el momento no se ha manifestado sobre este punto, se tendrían que “defender” las postulaciones por contar con argumentos para sostenerlas.

“Yo creo que no va a ser tachada la lista sino va a ser tachada la candidatura de la persona y habría que defenderlas porque hay muchos argumentos. Derecho y política son opinables y hay argumentos para sostener que este es un periodo complementario al que se inició en el 2016, aquí no lo afecta la no reelección”, refirió.

Fuerza Popular realizó el domingo los comicios internos para elegir a los 140 candidatos que postularán al Congreso en las elecciones legislativas complementarias del 2020. Como resultado de ese proceso, la abogada y excongresista Martha Chávez encabezará su lista por Lima.