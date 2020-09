La congresista Martha Chávez le respondió a su partido político, Fuerza Popular. luego que este señalara que no comparte sus expresiones contra el ex primer ministro Vicente Zeballos por su designación como representante permanente del Perú ante la OEA.

“Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan”, escribió en sus redes sociales en respuesta al pronunciamiento de Fuerza Popular.

El último martes, Chávez Cossio mencionó durante su participación en la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, que hubiera sido más oportuno que el también ex ministro de Justicia ocupe un puesto de representación en Bolivia por sus “rasgos andinos”.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, sostuvo.

Al respecto, Fuerza Popular indicó que “no comparte” estas expresiones y dijo esperar que Martha Chávez “pueda explicar sus declaraciones”.

“Yo no soy responsable de las ‘interpretaciones’ que los enemigos del fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones”, agregó la legisladora.

Los comentarios de Martha Chávez han sido cuestionados por legisladores de diferentes bancadas, que han considerado que el caso debería ser investigado en la Comisión de Ética del Parlamento.

