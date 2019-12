Martha Chávez, candidata al Congreso por Fuerza Popular y abogada de esta agrupación política, calificó como “un conjunto de majaderías” la tesis fiscal que involucra a Keiko Fujimori, sobre quien pesa un nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses en el marco del Caso Odebrecht.

“Esto es una majadería, yo creo que esto debe parar en algún momento y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece la violación de los derechos a la libertad personal de Keiko […] Ya en dos años de este tire y afloje y hasta ahora no hay acusación formal siquiera. Una tesis supone una argumentación con proposiciones y que demuestren una corriente, una idea. En este caso no hay nada, es simplemente un conjunto de majaderías me parece y de irresponsabilidades de parte de los fiscales”, afirmó en Canal N.

Chávez señaló que se trata “incluso de la misma carpeta” fiscal que fue analizada por el Tribunal Constitucional (TC) y que culminó con la decisión por mayoría de los magistrados de declarar fundado el recurso de hábeas corpus que le devolvió la libertad a la excandidata presidencial, quien cumplió prisión preventiva por poco más de un año.

Como se recuerda, este lunes, el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evalúa en audiencia la reiteración del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori, por el caso de los presuntos aportes ilegales a la campaña de Fuerza 2011.

Este pedido del equipo especial está sustentado en 140 elementos de convicción, en los que -según la fiscalía- se han fortalecido las imputaciones contra la lideresa de Fuerza Popular, que incluye declaraciones de nuevos testigos que han reconocido que dieron aportes económicos a las campañas presidenciales.

“¿Cuál es el nuevo elemento? El dicho que -además, ha sido muy sospechoso- de un colaborador eficaz que es investigado también. Que en noviembre y diciembre del año pasado se despachó, dijo un montón de cosas y después lo sacan en noviembre de este año para que diga cosas que se contradicen, es decir, es una persona que no tiene coherencia, consistencia, esa persona quiere ser utilizada como nuevo elemento, eso es una falta de respeto”, señaló Martha Chávez.

Aseguró también que el presunto delito de lavado de activos no está sustentado debido a que este recién fue tipificado como tal este año. En este caso -reiteró- se trataría de una falta administrativa que ya prescribió.

“No hay delito de lavado de activos porque eso no es tipificado. El financiamiento de un partido, ni siquiera es un delito, recién lo es”, indicó.

Finalmente, consideró que no existen elementos para aprobar el nuevo pedido del Ministerio Público y refirió que se usa la administración de justicia como un disfraz, “pero en el fondo es una persecución, discriminación, agravio" en contra de Fujimori Higuchi.