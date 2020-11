Desde el frontis de Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra se pronunció tras la vacancia aprobada en el Congreso. Aquí su discurso:

“Cuando esta mañana asistí al Congreso de la Republica, lo hice por tres razones: primero, por mis convicciones democráticas (...) En segundo lugar, fui al Congreso porque ante todo me debo al pueblo peruano. Y, en tercer lugar, fui al Congreso porque en medio de la peor crisis sanitaria, el Perú no podía prolongar la incertidumbre que le hace daño al Perú”

“Esta noche el Congreso ha votado por vacancia presidencial. La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Manifiesto que, sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, si no el número de votos de los representantes del pueblo, que aparentemente se olvidaron de a quién representa, llegaron a 105 a favor de vacancia”

“Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio (...) como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal, no quiero que se quiera entender que mi espíritu de servicio al pueblo se vea como una voluntad de seguir en el poder”

“Salgo de Palacio de Gobierno con la frente en alto”.

