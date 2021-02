Tras la información que Beto Ortiz dio en su programa, Martín Vizcarra aseguró que tanto él como su esposa, Maribel Díaz, fueron voluntarios de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm.

En conferencia de prensa desde Tacna, Martín Vizcarra indicó que tomó una “valiente” decisión al sumarse a los ensayos clínicos de la vacuna.

“Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (del 2020)”, señaló el candidato al Congreso.

Sobre por qué no reveló esta información antes, Martín Vizcarra se excusó diciendo que los voluntarios de Sinopharm tenían que mantener la reserva por ser una “fase experimental”.

“Le dije a mi esposa si me quiere acompañar en la decisión voluntaria y también ella me acompañó, así que sí, efectivamente. Somos ambos parte de los voluntarios. Ninguno de mis hijos, nadie más del despacho presidencial. Quien me acompañó fue mi compañera Maribel”.

Asimismo, Martín Vizcarra se realizó una prueba de antígeno en vivo, la cual descartó que su sangre tenga los anticuerpos contra el coronavirus.

“Tal como muestra aquí, no marca IgM ni tampoco IgG, lo que quiere decir, como está en la prueba molecular, no tengo COVID en mi organismo y no hay anticuerpos de COVID-19″, señaló.

