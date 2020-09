Martín Vizcarra aseguró que no ha escuchado los audios que grabó su exasistente, Karem Roca, relacionados al caso ‘Richard Swing’ por un tema de “salud mental”. Esto, tras la difusión de grabaciones que involucran a su excoordinador de prensa, Óscar Vásquez.

“No he escuchado los audios por salud mental que ahora tanto necesitamos. No he escuchado los audios. Me dicen que hay horas y horas de audios. Que los expertos los escuchen, los verifiquen, los contrasten porque hay veces que precipitadamente se da por cierto lo que se dice, y lo digo en general, lo que dicen a favor o en contra”, señaló en declaraciones a la prensa.

Martín Vizcarra comentó esto luego que Óscar Vásquez fuera incluido formalmente en la investigación que se está realizando por presuntas irregularidades en los contratos a favor de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura desde el 2018 hasta la fecha.

Vásquez, quien también tiene una investigación en el Ministerio Público por presuntas coordinaciones con fiscales sobre el caso ‘Richard Swing’ mencionadas en audios protagonizados por Karem Roca, renunció a su cargo de confianza la semana pasada.

El presidente aseguró que el accionar de Roca, exasistenta de su despacho, fue una “traición a su confianza”, pero reiteró que serán las investigaciones las que determinen a los responsables de presuntas irregularidades. En esa línea, recordó su crítica contra la aceptación a trámite de una moción de vacancia en su contra tras la difusión de las grabaciones de Martín Vizcarra con personas de su entorno de confianza a pesar de que “no hay ningún delito”.

“Estoy en desacuerdo que se haya tomado la aceptación del proceso de vacancia sin ninguna justificación, porque no hay ningún delito y ahora lo ratifico. Hemos actuado siempre de manera correcta, honesta y transparente”, manifestó.

Martín Vizcarra concluyó destacando que sea el Ministerio Público el que se tome el trabajo de escuchar los audios que él descartó haber oído.

“Que el Ministerio Público se tome el trabajo, como seguramente hacen ustedes periodistas, ,as 6, 8 o 15 horas de grabaciones y finalmente determinen. Nosotros esas 15 horas estamos trabajando, viendo cómo avanza la vacuna (contra el nuevo coronavirus), cómo hacemos la Operación Tayta, cómo damos más oxígeno. Nosotros, ante estas cosas, la única forma de respuesta que tenemos es más trabajo”, comentó antes de retirarse de la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde acudió a supervisar el inicio del ensayo de vacuna contra el COVID-19.