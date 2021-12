El expresidente Martín Vizcarra difundió en sus redes sociales un mensaje para sus seguidores en donde brinda una serie de comentarios al actual Gobierno, entre ellos, opinó sobre el tema del requisito de vacunación completa que deben tener todos los peruanos para ingresar a locales públicos cerrados.

En ese sentido, Vizcarra sorprendió al señalar que en su caso, él solo tiene una dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que, por ejemplo, no puede ir a comprar “ningún presente por Navidad” a un centro comercial. Él asegura que solo recibió, a la fecha, una dosis, en junio último.

“Si quisiera ir a comprar incluso un pequeño presente por Navidad, a un centro comercial, no puedo entrar al centro comercial, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis. Soy el único peruano a nivel nacional que ha sido reiterado del padrón atentado contra los derechos a mi salud”, señaló el expresidente en su enlace en vivo difundido a través de sus redes sociales.

“Yo he recibido solo una dosis de la vacuna Pfizer el 27 de junio. Cuando fui por la segunda dosis, me retiraron del padrón. No estoy en el padrón. No hay segunda, tercera ni cuarta dosis, señor ministro (Hernando) Cevallos. En el sistema, así consta también, que solo he recibido mi primera dosis. Lo que yo recibí en la fase experimental de vacunación no fue vacuna. Los 12 mil que recibieron en octubre del año pasado ya recibieron su primera, segunda y tercera dosis de refuerzo. Esa dosis que yo recibí en la fase experimental no es considerado vacuna ni aquí ni en la China. Yo señor ministro tengo una dosis que la recibí cuando el Minsa me programó para junio y ha sido el Gobierno el que me ha retirado del padrón. Por eso mi carné de vacunación y el aplicativo del Minsa dice una dosis”, se defendió en redes sociales.

Cabe recordar que el expresidente Vizcarra recibió dos dosis de la vacuna en el 2020 y no lo hizo pública hasta que las investigaciones periodísticas develaron el hecho. Luego, en junio, Vizcarra publicó una foto en sus redes sociales en el que se anunciaba que ya había recibido “de acuerdo al cronograma” la vacuna contra el COVID-19.

Ante esta situación, el ministerio de Salud deploró el “aprovechamiento indebido de la vacunación” contra EL COVID-19 en el que incurrió el expresidente Martín Vizcarra.

Y recientemente, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo en una entrevista que hay personas, entre ellas el expresidente, que ya habían recibido hasta una tercera y cuarta dosis.

“Las personas que han recibido más de tres dosis, por supuesto, que no van a recibir una dosis adicional. (….) No ya no, (Martín Vizcarra no recibiría una tercera dosis) porque tiene, tengo entendido, cuatro dosis, entonces él no necesita una tercera”, declaró el ministro de Salud en una entrevista a TV Perú.

Sin embargo, el expresidente no se quedó callado ante esta respuesta del Ministerio de Salud, en el Gobierno del actual mandatario Pedro Castillo, y decidió contestarle asegurándole que el sistema virtual de vacunación nacional indica que tiene solo una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Pido al señor ministro de Salud que averigüe la verdad. Estoy afectado a mi salud y tengo una afectación al derecho de libre tránsito. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué no te vas a otro país a recibir la vacuna? Porque no puedo subir a un avión, ya que no tengo las dosis completas”, agregó.