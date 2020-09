El presidente Martín Vizcarra aseguró este martes que el personal con el que trabaja de la mano está en “permanente evaluación” y que, en base a eso, se les ratifica o no la confianza.

“Hay temas que hay que corregir y si el personal del ministro está en permanente evaluación, obviamente el personal que trabaja… y si alguien cumple según sus expectativas le ratificamos la confianza y sigue trabajando y si alguien nos decepciona porque su trabajo no es el adecuado, simple y llanamente, un paso al costado”, afirmó a la prensa desde Cusco al ser consultado por quienes habrían grabado conversaciones en Palacio de Gobierno.

El mandatario señaló que no existe “ningún temor” en hacer cambios para buscar y seleccionar al personal con “mayor cuidado”. “No tenemos ningún temor. Desde la alta autoridad, un ministro, hasta el servidor más cercano que puede traicionar a la confianza de cualquier autoridad, no solamente del presidente, lo que se tiene que hacer es cambiar y buscar y seleccionar con mayor cuidado”, dijo.

En otro momento, Martín Vizcarra reiteró que su Gobierno continúa trabajando, pese a que los “problemas políticos tratan” de distraerlos de sus objetivos. “Estamos trabajando intensamente mientras que los problemas políticos tratan muchas veces de distraernos, nosotros seguimos trabajando. Alguien me dice ‘¿cómo responde a la crisis política?’, yo respondo de la única forma que sé responder, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, que es lo que requiere el Perú, es lo que requieren todos los peruanos”, señaló.

Finalmente, señaló que continuarán con sus labores hasta el término del Gobierno, el 28 de julio del 2021, “pensando” que frente a diversas crisis actuaron “de la manera correcta”. “Así vamos a estar hasta el 28 de julio del 2021, pensando en dejar un país al Bicentenario consolidado, esperando que todos los peruanos elijamos en abril las mejores autoridades que nos merecemos y pensando que este gobierno se va a caracterizar porque a pesar de haber pasado una cantidad grande, múltiples crisis, siempre ha actuado de la manera correcta, al lado del pueblo y ese es nuevo principal orgullo”, enfatizó.