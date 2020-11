El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que acudirá el lunes 9 de noviembre al pleno del Congreso para sustentar “con razones de forma y de fondo” que la moción de vacancia que se ha admitido a debate no debe ser aprobada.

“El lunes estaré presente en el Congreso de la República para sustentar mi posición respecto al pedido de vacancia que se ha pedido contra el presidente de la República”, garantizó el presidente durante una visita a San Ignacio, en Cajamarca.

“Estaré el lunes, con razones y argumentos de forma y de fondo que van a sustentar claramente que no procede un pedido de vacancia en estas circunstancias”, añadió.

Declaraciones de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra recordó que, esta semana, pidió al presidente del Congreso, Manuel Merino, que se adelante la fecha de debate de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra y que se realice hoy, viernes, solicitud que fue rechazada por la Mesa Directiva del Parlamento.

“Pedí que sea hoy día, pero respeto al Congreso que no aceptó el pedido [...] No hay tiempo que perder. Seguimos trabajando. Hoy quería estar en el Congreso, el Congreso dijo no, que sea el lunes. ¿Qué hago? Me voy a Cajamarca, a San Ignacio, a trabajar por ustedes”, indicó.

La moción de vacancia que se admitió a debate este lunes último fue promovida por la bancada Unión por el Perú (UPP) y se presentó luego de la difusión de testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que, ante el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, que acusan a Martín Vizcarra de haber recibido coimas de empresas del ‘Club de la construcción’.

En paralelo, se está realizando una investigación en el despacho del fiscal Juárez, quien ha cursado una segunda citación al jefe de Estado para que rinda su testimonio el 12 de noviembre. Esto, luego que Vizcarra no acudiera a una primera llamada para que responda el martes pasado.

