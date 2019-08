El presidente de la República, Martín Vizcarra, opinó como ciudadano sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski solicitado por el fiscal José Domingo Pérez.

Tras indicar que respeta la independencia de poderes del Estado, Martín Vizcarra habló como ciudadano. “Siempre hemos dicho que respetamos la independencia de poderes, pero también como ciudadanos podemos dar nuestra opinión y no estamos de acuerdo”.

Para el presidente Martín Vizcarra, los argumentos de la Fiscalía no justifican el nuevo pedido solicitado. “Nosotros creemos que los argumentos que ha esbozado la Fiscalía para revocar esta prisión domiciliaria, no la justifica. Creemos que las visitas que ha tenido el expresidente no justifica un cambio de su status. Yo justamente lo fui a visitar a la clínica cuando estaba mal de salud. Yo le digo que como ciudadanos no estoy de acuerdo”.

Según informó Perú 21, “este pedido se basa en la falta de cumplimiento por parte del ex presidente de la República en las reglas de conducta”. PPK habría faltado a la prohibición de hablar con testigos en todas las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y a la prohibición de realizar reuniones sociales en su casa de San Isidro donde cumple detención domiciliaria.

La razón del pedido de revocar su arresto domiciliario sería que Kuczynski mantuvo reuniones con la vicepresidente Mercedes Araoz en su domicilio en San Isidro.