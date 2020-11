El presidente de la República, Martín Vizcarra, mencionó las investigaciones que tienen unos 68 congresistas en el Ministerio Público al sustentar su defensa ante el pleno por la segunda moción de vacancia en su contra. El mandatario hizo este comentario al señalar que la moción de vacancia en su contra tiene intereses personales más allá de la labor fiscalizadora que debe tener el Congreso.

“Leía hace unos días declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización (Edgar Alarcón) que alegaba que nada está probado. Claro, cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada. Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar de investigación, ahí sí se debe dar todo por cierto, presumir culpabilidad sin acusación o proceso iniciado”, cuestionó el presidente.

Martín Vizcarra, quien ejerció su derecho a la defensa de manera personal y sin intervención del abogado que lo acompañó, Fernando Ugaz, acusó a la moción de vacancia actual de no cumplir con el debido proceso.

“El reglamento del Congreso de la república exige que, para tramitar un procedimiento de vacancia, se establezcan los fundamentos de hecho y derecho que sustenten esta causal de vacancia. Es una condición indispensable para poder ejercer mi defensa. Tengo que saber qué cosa se me imputa y respecto de qué norma estoy trasgrediendo, qué directiva, qué principio estoy trasgrediendo. Sin embargo, la moción no hace ninguna referencia a los elementos [...] No hay una sola palabra que establezca e interprete la causal de incapacidad moral permanente”, acusó.

“¿Sabe la ciudadanía por qué estoy aquí? La moción 12684 pide que se declare la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente y parte diciendo ‘un medio de prensa escrito de circulación nacional ha hecho público el trabajo de su unidad de investigación’. Es decir, que la moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos [...] No menciona ninguna investigación fiscal ni un proceso judicial, sino dos reportajes que hacen públicas declaraciones aspirantes a colaboración eficaz”, añadió.

Martín Vizcarra mencionó las investigaciones contra 68 congresistas ante el pleno durante su defensa por la moción de vacancia. (Canal del Congreso)

Vizcarra rechaza algún delito

Martín Vizcarra habló sobre los casos que están siendo investigados por el Ministerio Público por los que habría recibido pagos de coimas según aspirantes a colaboración eficaz: Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Sobre estos, aseguró que no hay pruebas y que estas no aparecerán porque no cometió ningún delito.

“A mí se me ha citado a la fiscalía en etapas preliminares de una investigación. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de delito y no lo habrá porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que pudieron. pero ninguna con el objetivo de llenar los bolsillos de alguien, menos los míos”, aseguró.

El presidente calificó estos testimonios como falsos, no corroborados y que son parte de una hipótesis que no tiene “nada definitivo” que pueda afirmar que tuvo relación en el cobro de coimas.

“A la fecha aun no se ha determinado legalmente el estado de aspirantes a colaboradores eficaces porque nada puede ser corroborado y no podrán hacerlo. Llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo tajantemente”, acotó.