El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 12 meses del expresidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación que se sigue en su contra por por presuntamente recibir coimas cuando era gobernador de Moquegua.

Según informó Canal N, el Poder Judicial aceptó este pedido y la audiencia está programada para este viernes a las 10 de la mañana. Estará dirigida por la jueza María de Los Ángeles.

Más temprano, el exmandatario se presentó ante el despacho del fiscal Juárez Atoche, y aseguró que brindará “toda la información que requiera”.

“Nos presentamos ante la citación del fiscal Juárez Atoche y vamos a dar toda la información que requiera. Como hemos dicho brindaremos toda la información (...) Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy ir a ninguna embajada, ni internarme en una clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo a las investigaciones”, señaló a la prensa.

Asimismo, refirió que, junto a su abogado, ha entregado su pasaporte en señal de que no abandonará el país y afrontará las investigaciones.

“Al día siguiente que dejé Palacio, con mi abogado, hemos dejado ante la fiscalía mi pasaporte. Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio, contribuyendo con todas las investigaciones, incluso, como muestra de absoluta transparencia hemos solicitado que se levante mi secreto bancario, mi secreto de las comunicaciones. Estamos trabajando en todo ello”, refirió.

