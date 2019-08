Martín Vizcarra habla sobre su actual relación con Mercedes Aráoz tras proyecto de adelanto de elecciones

El presidente de la República, Martín Vizcarra, habló sobre la actual relación que mantiene con la vicepresidenta y congresista, Mercedes Aráoz, tras la presentación del proyecto de adelanto de elecciones para el 2020.

Vizcarra aseguró seguir manteniendo una buena relación con Aráoz. "Nosotros tenemos una buena relación con la vicepresidenta Mercedes Aráoz (...) Efectivamente, el día miércoles en el Consejo de Ministros se aprobó todo el contenido del discurso, donde me incluyen en el adelanto de elecciones".

El Jefe de Estado, Martín Vizcarra, reconoció que Mercedes Aráoz desconocía de este nuevo proyecto presentado este miércoles por el Ejecutivo en el Congreso, sin embargo, aseguró que en una reunión sostenida entre ambos, él le habría explicado las razones de su decisión.

"La vicepresidenta manifestó que ella no conocía y efectivamente no conocía su contenido y yo he hablado con ella y le he explicado el sustento y las razones; y hemos tenido una reunión coordinal. Podemos discrepar en algunos aspectos sobre qué es lo mejor, pero nuestra relación es coordinal", acotó.