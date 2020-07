La hija mayor de uno de los amigos del presidente Martín Vizcarra fue contratada para trabajar en el Estado, específicamente, en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura (Minagri), según informó ‘Panorama’.

Se trata de Fiorella Fany Alvarado Vallejo, hija de José Luis Alvarado Gonzales, quien es un conocido amigo del mandatario y es el presidente del Club Lawn Tennis, en el cual el jefe de Estado es socio.

A finales del 2018 la joven obtuvo una primera orden de servicio para trabajar en el PSI, entidad en la que viene laborando hasta la actualidad. Su labor consiste en tramitar pasajes a los funcionarios hacia diversas provincias.

La relación amical entre Vizcarra y José Luis Alvarado Gonzales es casi familiar, pues celebran los años nuevos juntos y juegan al tenis. Al respecto, existe un abundante registro fotográfico de cada una de las visitas del jefe de Estado.

Según el dominical, la joven no tiene título profesional, pero a pesar a ello obtuvo diversas órdenes de servicios que oscilan entre los S/13.500, S/ 9000, S/10.000, S/13.500, S/5250, S/4000, S/5000, entre otros montos.

“Ya, quien seas, lo que yo no entiendo es por qué me tienes que estar llamando a preguntarme cosas que son de mi vida privada. Yo no tengo que darle información a nadie. Ni a ti ni a nadie”, dijo Fiorella Alvarado Vallejo al programa.

En tanto, desde el Minagri no precisaron cómo la joven llegó a ser contratada en el PSI, donde ha recibido en total unos S/75 mil. Con la pandemia del COVID-19 miles de locadores de órdenes de servicios no fueron renovados y no volvieron al Estado.

Lo llamativo es que a Fiorella Alvarado Vallejo se le renovó el contrato en junio pasado por S/5250, pese a que ya los viajes fueron suspendidos debido al coronavirus. En esa ocasión se incluyó un servicio por seguimiento de pagos por arbitrajes.