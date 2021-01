El expresidente de la republica Martín Vizcarra propone que el gobierno postergue las elecciones de abril, hasta mayo. Mediante una transmisión en sus redes sociales, el candidato al Congreso por ‘Somos Perú' aseguró que posponer un mes y medio los comicios hará que el riesgo a contraer el virus sea menor.

“Siempre hablamos claro. No puede haber elecciones en abril. (...). No se trata de posponer las elecciones tres meses o un año, así como sube rápido, va a bajar rápido. No va a haber problema que las elecciones sean el 23 de mayo”, señalo en su cuenta de Facebook.

También dijo que la segunda vuelta, programada para el 6 de junio, debería celebrarse el 27 de junio.

“La segunda vuelta pasarla para la última semana semana de junio, que sea el 27 de junio, y como solo hay dos candidatos, tranquilamente los resultados salen en dos semanas”, indicó.

El también candidato al Congreso de Somos Perú indicó que si no se posterga el proceso electoral igual participará del mismo, pero consideró que “habrían grandes problemas” para su realización.

“Si no se hiciera [la postergación] estoy seguro que habrían grandes problemas para la elección. Igual participaríamos, no tenemos ningún problema. Lo único que nos llama a pedir una postergación es esta información [sobre la pandemia]. Nosotros seguimos en carrera”, manifestó.

