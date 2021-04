Política







Vizcarra realizó desayuno electoral pese a no ser candidato a la Presidencia: ¿y Daniel Salaverry? Aunque el candidato presidencial de Somos Perú es Daniel Salaverry, el expresidente Martín Vizcarra organizó un desayuno electoral. Como se recuerda, este tipo de eventos lo lidera siempre el candidato a la Presidencia y no un candidato al Congreso. Vale indicar que Daniel Salaverry no acudió a este evento. | Fotos: Andrés Paredes / @photo.gec