Martín Vizcarra confronta al Congreso y propone adelanto de Elecciones para el 2020

El Presidente de la República Martin Vizcarra anunció que presentará una propuesta constitucional para recortar el mandato de los congresistas para el 2020 y adelanto de elecciones generales:

"Hoy propongo una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato de los congresistas al 28 de julio al 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum"

Previamente se refirió a los "obstáculos y resistencias para sacar adelante la reforma política". "Aquellos quienes evitan poner al Perú Primero han tratado de frenar innumerables veces la reforma. Estas evasivas fueron las que alteraron nuestro proyecto sobre Bicameralidad, desnaturalizándolo y perdiendo así, la oportunidad de regresar a un parlamento de dos cámaras"; sostuvo.

DISCURSO DE MARTÍN VIZCARRA SOBRE ADELANTO DE ELECCIONES

"Con la intención de que estas iniciativas sean asumidas con la mayor celeridad, en abril de este año, el Poder Ejecutivo presentó a este parlamento doce proyectos de Ley para su debate y aprobación y ante la inacción del congreso, se solicitó una cuestión de confianza sobre seis de los doce proyectos propuestos inicialmente.



¿Cuáles fueron los resultados? A la fecha, el Pleno del Congreso aprobó los seis proyectos de ley. Pero, ¿Qué tanto se ha mantenido de las propuestas originales del ejecutivo?

Muchos especialistas se han pronunciado y hablan de una clara desnaturalización de las mismas, y algunos miembros de la Comisión de Reforma Política ya manifestaron su posición. Por ello sólo me pronunciaré sobre la última reforma constitucional vinculada a la Inmunidad Parlamentaria.

Nos preocupa que el Congreso, haga caso omiso al clamor ciudadano, manteniendo esta competencia dentro de su fuero, reduciendo únicamente los plazos para el trámite. Señores, el problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento. Es inadmisible que alguien, solo por ser congresista, no pueda ser juzgado o detenido.

Nuestro proyecto de ley propuso que sea otra instancia independiente que se encargue de determinar que los congresistas puedan ser o no juzgados y detenidos. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción?

He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de “Presidente, cierre el Congreso”. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?

Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política. Hoy los peruanos no se sienten representados. Por lo que debemos, señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad.

Esta situación tiene que cambiar. No queremos frenar el crecimiento del país, ni frenar la inversión, ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más. No podemos seguir dándole la espalda al Perú.

Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente, y considerando que la confianza solicitada para las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos; he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todo, los intereses del Perú.

Hoy propongo a este parlamento, quizás su mayor reto en todo el período congresal, y les exhorto hacernos cargo de esta realidad, teniendo un acto de dignidad y de reivindicación por el país.

Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020.

De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha.

La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum.

Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú.

El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, ¡el Perú Primero!

Recuperemos la confianza de la gente y demostrémosle al país que todos, sin importar banderas políticas, estamos unidos en la lucha contra la corrupción y podemos combatirla con firmeza y determinación, conduzcamos al país a esta nueva etapa, con grandeza y sin mezquindades".