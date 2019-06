Martín Vizcarra reta a legisladores: "Quien levanta la inmunidad del Presidente es el Congreso"│VIDEO

El Presidente Martín Vizcarra estuvo en Tacna y se pronunció sobre el documento que envió al fiscal de Moquegua en el cual se pone a disposición del Ministerio Público para cualquier investigación.

El Mandatario aseguró que los fiscales no deben esperar hasta el 2021 cuando deje de ser Presidente del Perú. En ese sentido, dijo que si lo citan irá "inmediatamente" para dar su testimonio.

"Yo he presentado un documento formal al Ministerio Público de Moquegua, que no esperen hasta el 2021 que dejo de ser Presidente, si no que pueden hacerme cualquier investigación (...) Yo atenderé a todas las citaciones que me quieran hacer. En la práctica me estoy poniendo a disposición y no (deben) esperar a que termine mi función como Presidente", sostuvo.

También recalcó que es el Congreso de la República el único poder que puede levantar su inmunidad. Como se sabe, la inmunidad presidencial lo protege durante los años que dura su gestión y, en teoría, no puede ser investigado por denuncias presentadas en su contra.

"Si llega una citación de un fiscal, en ningún momento me excusaré (y diré) soy Presidente. La inmunidad del Presidente del República depende del Congreso, no del Gabinete. Quien levanta la inmunidad del Presidente, es el Congreso", señaló desde Tacna.

