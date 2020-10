El presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo algunas revelaciones este lunes 19 de setiembre en entrevista con Rosa María Palacios, en Radio Santa Rosa. El Mandatario contó que rechazó una propuesta que le hiciera Keiko Fujimori en el 2015.

Según comentó, la excandidata presidencial le pidió que él formara parte de su equipo para las elecciones generales del 2016. Sin embargo, Vizcarra no aceptó:

“Conversé con Keiko Fujimori. No me ofreció cargo específico, me ofreció ser parte de su equipo y yo le contesté que agradecía su propuesta pero que no la aceptaba. Fue en el año 2015 en las oficinas que tenía en Camacho. La reunión fue como de una hora. Fue muy atenta y cordial”.

