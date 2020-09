El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que “seguramente” volverá a brindar entrevistas una vez que las curvas de contagio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) desciendan, ya que aseguró que la emergencia ha impedido que responda de forma exclusiva a algún medio de comunicación.

“En una época como la que estamos, especial, de coyuntura como la pandemia que nos ha obligado a estar más enfocados en el día a día para atender diferentes problemas, quizá haya hecho que no tengamos, con la frecuencia que teníamos antes, entrevistas exclusivas con uno u otro medio. Seguramente lo vamos a retomar una vez que, como vemos ahora, la tendencia nos permita mayor tranquilidad para dar este tipo de entrevistas”, indicó esta tarde.

Martín Vizcarra aseguró que en las actividades que realiza al viajar a regiones, siempre responde directamente a los periodistas, incluyendo repreguntas.

“Después de las visitas de trabajo que hago, doy conferencias con preguntas directas, cara a cara, con periodistas. Lo hacemos todas las semanas. Ayer mismo he estado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, viendo el inicio de la fase 3 de vacunación, y estuvieron los medios de comunicación y después he salido y he respondido todas las preguntas de toda índole”, destacó.

Además de responder por qué ya no brinda entrevistas personales, comentó las conferencias de prensa no presenciales, las cuales el mandatario defendió por considerar que permiten responder más preguntas por cada medio de comunicación, además de descentralizar su alcance.

“La mecánica que estamos usando me parece que es la más adecuada. Antes, en las conferencias de prensa que eran presenciales, los periodistas que venían representando medios hacían una pregunta y se les respondía. Ahora que lo hacemos por sorteo y por escrito, hacen dos, tres o cuatro y respondemos todas [...] Tampoco había repregunta”, aseguró el presidente.

Martín Vizcarra destacó que ahora pueden responder preguntas de medios de diferentes regiones y no solo de Lima, como cuando las conferencias de prensa eran presenciales.

“En los sorteos se inscriben más de 300 medios de comunicación a nivel nacional y siempre en los sorteos sale un medio del norte, sur, oriente, de la sierra, costa. Salen medios como hoy que preguntaron desde Chachapoyas, Amazonas, Iquitos, Loreto, los que en conferencias presenciales nunca tenían la oportunidad y aquí les responden directamente los ministros”, manifestó el mandatario.

