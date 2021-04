Si este viernes el pleno del Congreso decide aprobar la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, este no podrá ejercer el cargo de legislador en el próximo Parlamento, pese a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que lo colocan como el más votado en el último proceso electoral.

“Si mañana, en el supuesto de que después de revisar el caso, se decida por su inhabilitación, sí, la población tiene que estar clara que el señor no va a poder ejercer el cargo por más que haya sido elegido con la mayoría de votos porque es una sanción que impide que él pueda ejercer un cargo público, entonces, hay que tener en cuenta las consecuencias”, afirmó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez en diálogo con Ideeleradio.

Este viernes 16 de abril, el pleno del Congreso de la República revisará a las 9:00 a.m., el informe final de las denuncias constitucionales N°423 y 427 contra el expresidente Martín Vizcarra por el denominado caso ‘Vacunagate’.

Estas incluyen a las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm y plantea inhabilitarlos por diez, ocho y un año, respectivamente.

Al respecto, Vásquez aseguró que desde el Parlamento respetan “la voluntad de la población”; sin embargo, resaltó que “los procesos democráticos corren por cuenta separada de los legales”.

“Nosotros seguro que respetamos la voluntad de la población. No tenemos por qué juzgarla, nos parece importante que en medio de los procesos democráticos, la población tenga el derecho de elegir a quien mejor le parece y hay que respetarlo, pero los procesos democráticos corren por cuerda separada de los legales y nosotros como Parlamento, teníamos desde hace tiempo un proceso en marcha contra el señor Vizcarra, no solamente uno, hay varios, entonces, tenemos que cumplir con los procedimientos”, sostuvo.

La titular del Congreso destacó que están dentro de los plazos reglamentarios y están cumpliendo con el debido proceso.

“Rechazo que de un lado se nos acuse, a mí particularmente, un sector me acusa de proteger al señor Vizcarra y no permitir que los procesos avancen. Por otro lado, el señor Vizcarra, por intermedio de su abogado, me ha amenazado de denunciarme por abuso de autoridad. Ni lo uno ni lo otro, nosotros garantizamos que cumplimos con el debido proceso, que estamos dentro de los plazos reglamentarios y ahí no estamos violando nada”, manifestó.

“Si el señor se siente afectado por algo tiene todo el derecho de interponer los amparos, pero en este juicio político, en este proceso que el Congreso tiene, creo que nosotros estamos cumpliendo con lo que el reglamento prevé y estamos seguros que estamos dentro del procedimiento correspondiente”, agregó.