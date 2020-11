El expresidente de la República, Martín Vizcarra, admitió que su relación con el exministro José Manuel Hernández es una “de mucho tiempo”, aunque insistió en que no es su amigo cercano.

La mañana del martes, tras la juramentación del presidente Merino, Martín Vizcarra salió de su vivienda y declaró a la prensa. Él respondió que desde que se conoció que José Manuel Hernández sería colaborador eficaz, no tiene comunicación con él: “Sí me he comunicado (con Hernández) pero hace mucho tiempo. No, desde que salieron estos temas, ya no”.

Sin embargo, cuando le preguntaron por la relación que tiene con Hernández, admitió que en efecto lo conoce hace muchos años, aunque insistió en que no es su amigo personal.

“Es una relación de mucho tiempo, pero es profesional, pero es de mucho tiempo. Cuando uno tiene sus amigos, son sus amigos ¿no?”, expresó.

En ese sentido, confesó que tenía “cercanía" con José Manuel Hernández: ”Uno tiene también relaciones de carácter profesional pero extensas, donde puede haber una relación de mayor cercanía, sí, pero no es una relación de amistad".

Pero el expresidente volvió a negar su amistad pese a todos los detalles que se conocen: “No lo considero amigo, sí lo considero una relación, fruto de los años de una relación profesional, laboral, una relación más cercana que lo que podría ser con otro tipo de relaciones laborales”.

Vizcarra sobre José Manuel Hernández - diario ojo

