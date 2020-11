Martín Vizcarra reapareció en televisión nacional tras su polémica vacancia presidencial el pasado 9 de noviembre. Y es que el ingeniero se animó a comentar sobre las distintas marchas que se han desatado en los últimos días contra el Congreso y la corrupción.

“Yo no me confío en la población, yo cada acto de Gobierno lo hago pensando en la población, me entrego a ellos. Yo no me confío en que gracias a la población yo voy a permanecer en el cargo, porque esa no es mi intención, mi intención en gobernar a favor del pueblo”, comenzó diciendo.

Asimismo, el expresidente del Perú está seguro que los ciudadanos no han salido a marchar para respaldarlo, sino para defender la democracia en el país.

“El pueblo no ha salido a respaldar a Martín Vizcarra, ha salido a defender la democracia y eso lo tengo absolutamente claro. No creo que los miles de manifestantes hayan salido a respaldar a una persona (...) Se han entregado vidas, hay familias destrozadas por las cantidad de heridos que hay en los hospitales”, manifestó el exjefe de Estado.

“Por eso que estos golpistas deben ser castigados. La atención no solo debe estar hacia los policías, que acatando órdenes tuvieron que hacer una represión, es una disposición política del Gobierno. Las muertes, los heridos, no pueden quedar impunes”, finalizó diciendo Vizcarra.

Martín Vizcarra sobre las marchas contra Merino - Ojo