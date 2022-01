El expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que nuevamente dio positivo a COVID-19 tras realizarse una prueba de descarte antígena. Como se recuerda, el pasado 25 de abril del 2021, el exmandatario también comunicó sobre una infección de coronavirus.

Vizcarra dio a conocer su último contagio este 12 de enero a través de Twitter, donde publicó el siguiente mensaje: “La tercera ola del COVID nos obliga a todos a tener mayor cuidado. Pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente di positivo al virus”.

Agregó que daría mayores detalles en un Facebook Live y exhortó a las ciudadanía a no bajar la guardia. Además, adjuntó los resultados de su prueba antígena en la publicación.

La tercera ola del COVID nos obliga a todos a tener mayor cuidado. Pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente di positivo al virus. Les comentaré un poco más respecto a este y otros temas hoy a la 1:00 pm vía Facebook Live en #MartínEnVivo. No bajemos la guardia. pic.twitter.com/m5EVCbMLkP — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 12, 2022

Cabe precisar que el también ex gobernador de Moguegua, en diciembre de 2021, aseguró que solo había recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y no se le permitía ingresar a espacios cerrados por no haber completado su inoculación.

Esto a pesar de que, en octubre de 2020, se reveló que había recibido dos dosis de la vacuna de ensayo Sinopharm como parte del irregular y sonado caso ‘Vacunagate’.

