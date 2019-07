Mauricio Mulder: "La única manera para que se adelante elecciones es que Vizcarra renuncie"│VIDEO

El congresista Mauricio Mulder (Apra) señaló que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no podría adelantar elecciones generales a través de un proyecto debido a que no es retroactivo.

"Aunque lo recibamos y diga ahí que hay que recortar el mandato del actual gobierno y actual congreso, es obvio que solo regiría para los que son elegidos a partir del año 2021. Es decir, sería imposible recortar nuestro mandato".

Eso sí, Mauricio Mulder invitó a jefe de Estado a renunciar, pues sería la única manera de adelantar las elecciones presidenciales y congresales.

"La única manera para que se adelante elecciones es que renuncie el mandatario, haga lo mismo la vicepresidenta Mercedes Araoz y que el titular del Parlamento Pedro Olaechea asuma la presidencia y convoque a elecciones. Esa es la única vía (...) Si el presidente no renuncia es porque realmente no quiere y si no quiere es porque nos ha venido a contar un cuento".

Mauricio Mulder anotó que esa propuesta no puede ser viable como tampoco sería correcto que el Legislativo presente un proyecto para reelección de congresistas por 10 años consecutivos.