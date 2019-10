El congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que la vicepresidenta Mercedes Araoz debe asumir la presidencia en lugar de Martín Vizcarra porque será vacado luego de disolver el Parlamento.

En ATV+ refirió que "tarde o temprano" Martín Vizcarra "terminará preso" por delitos de sedición al disolver el Congreso por supuestamente haberle negado la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, por el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).

"El objetivo no es que ella asuma, le toca asumir porque es la vicepresidenta. El objetivo es mostrarle al país y al mundo que en el Perú todavía existimos demócratas que no creemos en los golpes de Estado y que cuando se asalta el poder es delito de sedición, de no permitir el funcionamiento normal del Congreso, y el señor Vizcarra tarde o temprano va a terminar preso por esos delitos", manifestó.

Mauricio Mulder señaló que la disolución del Congreso anunciada por Vizcarra es un golpe de Estado porque no se cumplió el requisito de haberse negado el voto de confianza a dos gabinetes ministeriales.

"Evidentemente es un golpe de Estado, violentando la Constitución, en la que se dice claramente que para que el presidente de la República tenga la facultad de disolver el Congreso se necesita que se le haya rehusado dos veces el voto de confianza al gabinete de ministros. No se le ha negado la confianza, se ha aprobado", aseveró.

"Con un voto de confianza a su favor, cómo es posible que cierre el Congreso. Eso es felonía. Está exactamente igual que el 5 de abril de 1992, toda la gente aplaude, qué bonito, fuera Congreso y todos terminaron presos. Ahora va a ser igual. El que va a sufrir es el Perú", sentenció.

Finalmente, Mulder anunció que se declararán en "insurgencia civil" porque es un "derecho constitucional inalienable" y en algún momento "Vizcarra caerá y se recuperará la democracia".

Como se recuerda, Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada cuestión de confianza que presentó hoy el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, por el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

“Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la Republica. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución”, señaló.